Свыше двух тысяч жителей Подмосковья получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами

В Подмосковье ежемесячную выплату по уходу за тяжелобольными людьми получают более двух тысяч человек, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Выплата перечисляется каждый месяц и составляет двадцать семь тысяч рублей. <…> С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 миллионов рублей», — сказала глава Минсоцразвития Московской области.

Выплата предназначена для жителей региона от восемнадцати до шестидесяти пяти лет, которые дома ухаживают за инвалидом первой или второй группы, признанными нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.

Уход за тяжелобольными людьми требует постоянного присутствия, указали в министерстве. Как правило, человек, ухаживающий за инвалидом, не может посещать работу. Оформить заявление на ежемесячную выплату можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области оцифровали тридцать государственных услуг.