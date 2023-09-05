Свыше двухсот дорог отремонтировали в Московской области по выбору жителей
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Дорожные службы Подмосковья отремонтировали более 250 дорог, которые выбрали жители на портале «Добродел» в прошлом году. Более 30 из них отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в областном Минтрансе.
«Жители региона активно участвуют в голосовании по выбору дорог к ремонту каждый год, и в этом году в программе почти треть адресов — результат голосования жителей», — отметил зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.
Работы по обновлению дорожного полотна благодаря голосованию на портале прошли в Богородском, Волоколамском, Воскресенском, Луховицком, Наро-Фоминском и других округах. Наибольший объем работ в рамках нацпроекта провели в Егорьевске. В министерстве уточнили, что ремонт дорог в регионе продолжается.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.