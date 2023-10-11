Свыше двухсот тысяч жителей Подмосковья скачали социальный паспорт льготника
Фото: [пресс-служба министерства социального развития МО]
Электронный социальный паспорт льготника с июня этого года скачали уже более двухсот тысяч жителей Московской области, сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.
В ведомстве напомнили, что цифровой социальный паспорт содержит штрих-код соцкарты и сведения о льготных категориях, а также документах, на основании которых присвоены такие категории. Скачать документ можно на региональном портале госуслуг.
Использовать электронный социальный паспорт удобнее, чем бумажный, поскольку он всегда находится в смартфоне. По цифровому удостоверению можно получить скидки в некоторых магазинах и организациях, добавили в министерстве социального развития Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.