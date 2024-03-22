Свыше двухсот жителей Подмосковья проверили здоровье в Единый день диспансеризации

«Единый день диспансеризации проводится в выходной день, чтобы работающие жители смогли найти время для проверки своего здоровья. В этот раз выявили более 30 подозрений на заболевания сердечно-сосудистой системы, более 15 — на заболевания нервной системы и шесть — на сахарный диабет. Все пациенты были направлены на дообследование для уточнения диагноза», — отметила заведующая взрослой поликлиники № 2 Оксана Жукова.