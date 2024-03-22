Свыше двухсот жителей Подмосковья проверили здоровье в Единый день диспансеризации
Фото: [Пресс-служба Щелковской больницы]
В Единый день диспансеризации в минувшие выходные свое здоровье проверили 203 жителя Щелково, Лосино-Петровского и Фрязино, в основном это были граждане в возрастном диапазоне 40-59 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Единый день диспансеризации проводится в выходной день, чтобы работающие жители смогли найти время для проверки своего здоровья. В этот раз выявили более 30 подозрений на заболевания сердечно-сосудистой системы, более 15 — на заболевания нервной системы и шесть — на сахарный диабет. Все пациенты были направлены на дообследование для уточнения диагноза», — отметила заведующая взрослой поликлиники № 2 Оксана Жукова.
В ведомстве уточнили, что такие мероприятия проводятся два раза в месяц во всех филиалах Щелковской больницы. Предварительно записываться на прохождение диспансеризации не нужно, расписание размещено на официальном сайте и в социальных сетях больницы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.