Свыше миллиона человек посетили парки Московской области за неделю

Свыше миллиона человек побывало в парках Подмосковья на минувшей неделе. Это на сто восемнадцать тысяч больше посетителей, чем в предыдущие семь дней, сообщила пресс-служба областного министерства благоустройства.

Как отметил глава ведомства Михаил Хайкин, большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортинвентаря и различные кафе.

Так, самыми посещаемыми за неделю стали парки «Пехорка» в Балашихе, парк имени Л. Н. Толстого в Химках, парк «Фабричный» в Истре, Центральный парк в Пушкино и парк Сестрорецкий в Клину.

Министр также напомнил, что на неделе в некоторых парках региона были открыты горнолыжные трассы, а в парке Малевича в Одинцово заработал каток.

«Несмотря на холода и сильный снегопад, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха, где проводили свой досуг. <…> И несомненно важным показателем является рост посещаемости парков по сравнению с прошлым годом за аналогичный период», — подчеркнул Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парковых зон в Московской области.