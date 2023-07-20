Свыше миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье

Бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления прошли более 1,2 миллиона жителей Подмосковья, сообщили в областном Минздраве. Порядка 30 тысячам пациентов обследования помогли выявить заболевания, о которых они ранее не знали.

«Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о своем организме, а также, в случае развития патологий, вовремя их обнаруживать», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Напомним, что записаться на диспансеризацию можно на региональном портале государственных услуг, по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.