Свыше миллиона нижегородцев отправились в поездки на поездах за два месяца

Свыше миллиона человек воспользовались Московским железнодорожным вокзалом в Нижнем Новгороде за два зимних месяца текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Уточняется, что данный показатель более чем на 15% больше аналогичного периода минувшего года.

Отмечается, что также в Дзержинске пассажирами поездов стали около 192 тыс. человек, что почти на 20% больше показателя того же периода в 2023 году.

Добавляется, что всего с начала января по конце февраля с крупнейших железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги всего отправилось около трех миллионов пассажиров.