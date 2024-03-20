Свыше миллиона нижегородцев отправились в поездки на поездах за два месяца
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Свыше миллиона человек воспользовались Московским железнодорожным вокзалом в Нижнем Новгороде за два зимних месяца текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.
Уточняется, что данный показатель более чем на 15% больше аналогичного периода минувшего года.
Отмечается, что также в Дзержинске пассажирами поездов стали около 192 тыс. человек, что почти на 20% больше показателя того же периода в 2023 году.
Добавляется, что всего с начала января по конце февраля с крупнейших железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги всего отправилось около трех миллионов пассажиров.