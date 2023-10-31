Свыше пятидесяти единиц лабораторного оборудования поступило в больницы Подмосковья с начала года

С начала этого года в медицинские организации Московской области закуплено и поставлено 57 единиц оборудования для лабораторной диагностики — ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров, центрифуги и не только. Об этом сообщили в областном Минздраве. На эти цели направили более 113 миллионов рублей.

«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью провести необходимую диагностику, что имеет принципиальное значение для постановки диагноза и назначения лечения. <…> Оборудование уже введено в работу», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Новая техника поступила в 25 медицинских организаций. Так, например, в областной противотуберкулезный диспансер поступили анализаторы общей стоимостью более 36 миллионов рублей. Главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Сергей Лазебный уточнил, что они позволяют обходиться без транспортировки биоматериала в лабораторию и почти мгновенно определять тактику лечения пациента.

Отметим, что новое оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.