Свыше пятидесяти новых рабочих мест появится в Мытищах после возведения детсада на 450 воспитанников

Социальный объект возведет группа «Самолет» за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий, уточнили в ведомстве.

Трехэтажное здание детсада площадью почти шесть тысяч квадратных метров рассчитано на восемнадцать групп по двадцать пять детей каждая. Групповые ячейки предусматривают спальни, игровые, раздевалки, туалетные, буфетные.

На первом этаже детсада расположится зал для праздников и мероприятий, а также занятий музыкой и танцами. На третьем этаже здания обустроят спортивный зал. Еще два больших помещения оборудуют под дополнительные развивающие занятия и кружки.

Здание будет иметь просторный светлый вестибюль с витражами. Рядом с детсадом оборудуют велопарковку и зону для хранения колясок. У каждой группы будет своя игровая площадка. Их обустроят в зависимости от возраста детей.

Открытие детсада позволит создать в Мытищах пятьдесят четыре рабочих места.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев исполнит новогодние желания трех детей из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний».