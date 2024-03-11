Свыше пятисот аппаратов ЭКГ и холтеров закупят в больницы Подмосковья в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году в больницы Подмосковья закупят более 500 единиц нового оборудования для электрокардиографии и холтеровского мониторирования, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
По ее словам, на закупку нового оборудования направят более 200 миллионов рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.