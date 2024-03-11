Свыше пятисот аппаратов ЭКГ и холтеров закупят в больницы Подмосковья в этом году

«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.