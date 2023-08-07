Свыше пятисот человек проверили здоровье в парках Московской области за выходные

За выходные свое здоровье в парках Подмосковья проверили еще более 500 жителей, сообщили в областном Минздраве. Сделать это можно было в Балашихе, Кашире, Коломне, Люберцах и других городах.

«На протяжении всего лета каждые выходные бригады медицинских специалистов работают в парках Подмосковья», — отметила Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

Отметим, что в рамках данного обследования граждане могут пройти антропометрию, измерить давление, сдать общий анализ крови и не только. Его проводят бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.