Свыше половины граждан РФ стали чаще экономить

По данным результатов исследования аналитиков маркетплейса «Сравни», свыше половины россиян стали больше экономить в последнее время. Об этом сообщает NEWS.ru .

Уточняется, что почти каждый второй экономит на отдыхе и развлечениях, каждый четвертый — на одежде и обуви, каждый десятый — на товарах для дома.

Отмечается, что треть жителей нашей страны считают свое имеющееся материальное положение неустойчивым, свыше 40%принимают участие в программах лояльности, изучают акции и прочие приложения со скидками.

Поясняется, что треть граждан РФ стараются приобретать только самое необходимое, чтобы решить свои временные финансовые трудности.