Свыше половины жителей Нижегородской области тратят часть своего месячного дохода на одежду и обувь

Более половины жителей Нижегородской области каждый месяц тратят часть зарплаты на одежду и обувь. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в текущем году 60% жителей региона тратят часть своего месячного дохода на одежду и обувь. За год число таких людей выросло на 10%. Однако лишь 10% жителей считают, что одежда и обувь являются одними из наибольших статей расходов в их бюджете.

Отмечается, что при нехватке средств почти 80% жителей Нижегородской области прежде всего отказываются от покупки одежды и аксессуаров. За год число таких людей сократилось на почти на 10%.

Добавляется, что среди всех регионов РФ наибольшие траты на одежду, аксессуары, украшения и обувь тратят жители Алтайского края, Тюменской области и Кемеровской области.

Ранее выяснилось, сколько москвичи тратят на ЗОЖ в месяц.