Свыше половины жителей РФ начинают свою карьеру до 18 лет

Свыше половины жителей нашей страны начали свою карьеру до наступления совершеннолетия, однако мужчины устраивались работать раньше женщин. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Отмечается, что треть жителей РФ нашли для себя первую подработку в возрасте от 19 до 25 лет, такая же доля среди нашедших работу в возрасте 14-16 лет. При этом только 1% опрошенных нашел работу только после 26 лет.

Уточняется, что женщины впервые устраивались на работу после 19 лет, мужчины — после 14 лет.