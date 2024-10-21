Свыше половины жителей РФ согласны называть родителей супруга или супруги мамой и папой

Около 60% жителей нашей страны считают приемлемым называть родителей супруга или супруги мамой и папой, поскольку многие воспринимают их частью семьи после свадьбы. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что пятая часть считают, что данный вопрос зависит от уровня отношений с новыми родственниками, а для 16% тесть с тещей или свекор и свекровь и вовсе заменили своих родителей.

Отмечается, что также каждый пятый житель РФ не хочет иметь вторых маму и папу, а 15% считают данную традицию фамильярностью.

Добавляется, что тещ и свекровей чаще называют мамой, чем тестей и свекров — папой.

Ранее психолог Самбурский предостерег родителей от необычных имен для детей.