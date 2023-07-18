Свыше семи тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Фото: [Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Свыше семи тысяч дефектов покрытия ликвидировали дорожные службы в Подмосковье на минувшей неделе.
Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, 3,5 тысячи ям было отремонтировано на муниципальной сети дорог. Наибольшее число ям — 400 — ликвидировали в Богородском округе.
Еще около четырех тысяч дефектов дорожники устранили на региональной сети, в том числе в Мытищах, Лобне, Долгопрудном и Королеве.
В ведомстве напомнили, что в рамках летнего содержания дорог также производится ремонт светофоров, дорожных знаков, ограждений, линий освещения и остановочных пунктов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов внимательно следить за ямочным ремонтом на дорогах Московской области.