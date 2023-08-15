Свыше семи тысяч QR-кодов разместили на объектах торговли в Московской области для проверки их легальности

Жители Подмосковья могут проверить легальность торгового объекта с помощью QR-кода. Они размещены более чем на семи тысячах нестационарных торговых объектах региона в 57 округах, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Так, с помощью мобильного телефона можно отсканировать размещенный QR-код, выбрать интересующий объект на карте и ознакомиться с подробной информацией о нем, подтверждающей законность размещения. По факту обнаружения незаконной деятельности пользователи могут подать соответствующую жалобу», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Отметим, что в регионе разработан функционал, который позволяет автоматически генерировать QR-код через получение данных из слоя «Места размещения нестационарных торговых объектов на территории Московской области» региональной географической информационной системы. Разработку вели Минсельхозпрод и Мингосуправления Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.