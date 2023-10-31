Свыше шестидесяти нарушений законодательства выявили в лесах Подмосковья за неделю

За прошлую неделю лесная охрана Комлесхоза Подмосковья в ходе патрулирования лесного фонда выявила 64 нарушения лесного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В отношении нарушителей составлены протоколы и возбуждены дела об административных правонарушениях», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, в результате нарушения правил санитарной безопасности в регионе составили 27 протоколов. Еще 12 протоколов были составлены по факту нарушений правил пожарной безопасности, пять — в связи с незаконной рубкой и повреждением лесных насаждений. Большинство нарушений выявили в Волоколамском, Звенигородском, Луховицком и Подольском Ногинском лесничествах и «Русском лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.