Свыше шестисот сотрудников подмосковного онкодиспансера сделали прививку от гриппа

«Каждый год вакцины разрабатываются по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», — рассказала врач-эпидемиолог областного онкологического диспансера Елена Анохина.