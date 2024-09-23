Свыше шестисот сотрудников подмосковного онкодиспансера сделали прививку от гриппа
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Более 600 сотрудников Московского областного онкологического диспансера прошли вакцинацию от гриппа на территории своего рабочего места. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Каждый год вакцины разрабатываются по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», — рассказала врач-эпидемиолог областного онкологического диспансера Елена Анохина.
В министерстве напомнили, что вакцинация является самым эффективным и безопасным способом для защиты от гриппа. Проходить ее нужно каждый год.
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