Свыше сорока ярмарок прошло за неделю в Подмосковье

Сорок две ярмарки — тридцать четыре тематических и восемь сельскохозяйственных — провели за неделю в Московской области. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — отметил он.

Тематические ярмарки, например, «Праздник сластен» и «Товары регионов России», пользуются у жителей Подмосковья особой популярностью, добавил Филимонов.

Он также отметил, что в двадцати шести муниципальных образованиях прошли фермерские ярмарки, где можно было приобрести молочную и мясную продукцию, мед, сыры и изделия ручной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что с начала года фермеры получили свыше 1,1 тысячи гектара земли по программе «Подмосковные 10 га».