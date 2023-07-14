Андрей Воробьев: программа «Подмосковные 10 га» позволяет фермерам увеличить объемы производства

Запущенная в прошлом году региональная программа «Подмосковные 10 га» позволяет фермерам увеличить объемы производства и число рабочих мест в крестьянских хозяйствах, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главный ресурс для любого фермера, чтобы начать свое дело или продолжать развиваться — это земля. Мы решили, что было бы правильно предоставлять нашим аграриям землю бесплатно на шесть лет — дать возможность за это время наладить хозяйство, получить первые результаты своего труда», — отметил глава региона.

Он напомнил, что по программе «Подмосковные 10 га» землю можно получить безвозмездно на срок до шести лет в двадцати шести территориях региона. Также можно взять участок в аренду без торгов на пять лет.

Так, с начала этого года фермерам по данной программе было предоставлено тридцать два участка общей площадью свыше 1,1 тысячи гектара, отметил губернатор.

Андрей Воробьев также напомнил, что сейчас подмосковным аграриям доступно тридцать видов субсидий, в том числе на агротехнические работы и производство молока.

Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, выбрать земельный участок можно на геопортале или на сайте областного министерства имущественных отношений. После этого нужно заполнить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят в течение пятнадцати рабочих дней.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителем регионального УФНС Екатериной Макаровой, на которой обсуждались вопросы, связанные с доходами регионального бюджета.