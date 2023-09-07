Свыше сорока молодежных территориальных избирательных комиссий функционирует в Подмосковье

Молодежные комиссии являются неотъемлемой частью избирательной системы Подмосковья. В регионе таких насчитывается свыше 40, из года в год активно участвуют в избирательном процессе, и 2023 год — не исключение. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме .

Отмечается, что ребята входят в составы территориальных и участковых избирательных комиссий Подмосковья, являются операторами комплексов обработки избирательных бюллетеней и волонтерами на избирательных участках. Они также проводят масштабную работу по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, и участвуют в поквартирных обходах с целью информирования граждан о предстоящих выборах.

Напоминаем, что войти в состав молодежной территориальной избирательной комиссии своего городского округа может гражданин Подмосковья от 18 до 35 лет. Для этого необходимо обратиться в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Накануне стало известно, что избирательная кампания по выборам губернатора Подмосковья вышла на заключительную стадию.