Свыше сорока самозанятых из Подмосковья прошли курс «Академии шитья»

Курс «Академия шитья» стал первым в серии бесплатных спецкурсов для самозанятых, которую запустил центр «Мой бизнес» Подмосковья. Его закончили 40 самозанятых, сообщили в областном Мининвесте.

В сообщении ведомства уточнили, что занятия были посвящены модным трендам, созданию собственной коллекции одежды и подготовке к участию в показах. Обучение проходило очно, в него вошли серии мастер-классов и тренинг от российского дизайнера, заслуженного художника России, основателя одноименного бренда Игоря Чапурина, а также ведущего fashion-эксперта, журналиста, автора телеграм-канала о моде Антона Копылова.

Отметим, что вскоре самозанятые смогут пройти бесплатные курсы обучения фотографии, визажу и парикмахерскому искусству, флористике, кондитерству и не только. Зарегистрироваться для участия и узнать подробности можно здесь.

Напомним, что данный проект реализуется в Подмосковье по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент России Владимир Путин, курирует — вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.