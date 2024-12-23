Свыше сотни животных перевезли в крымский сафари-парк из Херсонской области

В сафари-парк под Белогорском в Республике Крым на пяти машинах привезли наиболее крупную партию животных за все 15 поездок в исторические регионы. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что на полуострове теперь станут жить 120 животных из Херсонской области.

Отмечается, что последняя, пятнадцатая поездка была наиболее масштабной. Зоопарк Геническа, расположенный на Арабатской стрелке, закрыли на реконструкцию, и животные на неопределенный срок приехали в Крым. Среди них – обезьяны, леопарды, страусы, тигры, львы, павлины, антилопы и даже бурые медведи. Ряд животных отвезут в Ялтинский зоопарк.

Ранее сообщалось, что Путин передал зоопарку КНДР более 70 животных в качестве подарка.