Свыше ста аппаратов ИВЛ поставят в больницы Подмосковья в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году для больниц Подмосковья закупят 140 аппаратов искусственной вентиляции легких, на эти цели выделен бюджет в размере свыше 440 миллионов рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику поставят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Аппараты ИВЛ используются для помощи пациентам, у которых по каким-либо причинам нарушена функция дыхания. Область их применения широка — это респираторная поддержка пациентов в реанимации, недоношенных новорожденных, пациентов во время операций и других», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве уточнили, что новое медицинское оборудование появится в 30 областных больницах, в том числе, в Долгопрудненской, Пушкинской, Мытищинской и других.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.