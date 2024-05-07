Свыше ста аппаратов ИВЛ поставят в больницы Подмосковья в этом году

«Аппараты ИВЛ используются для помощи пациентам, у которых по каким-либо причинам нарушена функция дыхания. Область их применения широка — это респираторная поддержка пациентов в реанимации, недоношенных новорожденных, пациентов во время операций и других», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.