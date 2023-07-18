Свыше ста человек заблудились в лесах Подмосковья за две недели

За первые две недели в лесах Подмосковья заблудились 130 человек, большинство из которых — подростки и пожилые люди, некоторые — с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«Все самостоятельно или с помощью лесничих и поисково-спасательных групп были спасены и вернулись домой», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, лидерами по числу заблудившихся граждан оказались лесничества «Русский лес», Ступинское и Подольское. Так, например, в «Русском лесу» трое взрослых и четверо детей заблудились после того, как отправились на «тихую охоту». Найти дорогу до припаркованного автомобиля им помогли спасатели. Эксперты советуют не забывать брать телефон с собой при походе в лес и предупреждать об этом близких.