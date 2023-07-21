Свыше ста детей временно устроили в ресурсные семьи Подмосковья с начала года

«В такую семьи попадает ребенок только тогда, когда у него нет родственников или нужно время, чтобы их найти. Отмечу, что наши специалисты прилагают для этого много усилий, и если не получается, то ресурсные семьи приходят на выручку», — рассказывает глава ведомства Людмила Болатаева.