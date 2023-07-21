Свыше ста детей временно устроили в ресурсные семьи Подмосковья с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
С начала текущего года более 150 детей устроили в ресурсные семьи Подмосковья, такая практика является формой временного устройства детей, попавших в трудную ситуацию. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«В такую семьи попадает ребенок только тогда, когда у него нет родственников или нужно время, чтобы их найти. Отмечу, что наши специалисты прилагают для этого много усилий, и если не получается, то ресурсные семьи приходят на выручку», — рассказывает глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что в таких семьях опеку оформляют официально на срок, не превышающий восемь месяцев. После этого детей возвращают родителям, родственникам или в приемную семью.
«В ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в семейном центре. Число таких семей в нашем регионе растет — сейчас их более 300», — добавила министр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.