Свыше ста единиц нового реабилитационного оборудования поступили в больницы Подмосковья с начала года

С начала этого года 23 медицинские организации Подмосковья получили новое реабилитационное оборудование, включая роботизированный комплекс, тренажер для восстановления силы мышц и другое. На закупку 140 единиц техники направили более 150 миллионов рублей, сообщили в областном Минздраве.

«В Подмосковье реабилитация в условиях стационара проводится в 19 медицинских организациях. Также реабилитационная помощь оказывается амбулаторно — на базе поликлиник. И важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

В частности, новое оборудование поступило в Красногорскую, Химкинскую, Пушкинскую, Ногинскую, Коломенскую и другие больницы. Директор Красногорской городской больницы Елена Морозова отметила, что медучреждение получило 45 единиц техники. По ее словам, она поможет проводить реабилитацию пациентов неврологического и травматологического профиля, а также спинальных больных.

Отметим, что оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.