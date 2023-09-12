Свыше ста навалов на контейнерных площадках устранили в Подмосковье с начала сентября

С начала сентября коммунальные службы устранили в Московской области 135 навалов на контейнерных площадках. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

Глава ведомства Светлана Аипова отметила, что 24 нарушения удалось устранить в Одинцово, по 17 — в Химках, Мытищах и Подольске, еще 13 случаев — в Электростали.

«Мы продолжаем следить за отработкой нарушений, ведь помимо ухудшения санитарной обстановки, навалы бытовых и крупногабаритных отходов доставляют дискомфорт местным жителям, — добавила министр.

В ведомстве также отметили, что чистота на контейнерных площадках также зависит и от действий местных жителей. Гражданам напомнили, что сброс мусора вне специализированных баков является административным нарушением.