Свыше ста производителей и фермеров из Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Более 100 производителей и фермеров из Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии, в рамках которой компания Х5 Group рассказала об основных способах взаимодействия с местными сельхозпроизводителями. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде, который является организатором мероприятия.
«Взаимодействие малого бизнеса с торговыми сетями помогает увеличить производство собственной продукции и долю местных товаропроизводителей на полках магазинов. Участникам рассказали о порядке направления коммерческих предложений в торговые сети и озвучили требования к качеству товаров локальных поставщиков», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Для участников сессии провели презентацию, в рамках которой, в том числе, рассказали об основных способах взаимодействия компаний с товаропроизводителями. Производители также смогли получить ответы на все вопросы, которые их интересовали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.