Свыше ста производителей и фермеров из Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии

Более 100 производителей и фермеров из Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии, в рамках которой компания Х5 Group рассказала об основных способах взаимодействия с местными сельхозпроизводителями. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде, который является организатором мероприятия.