Свыше ста жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента

За четыре месяца обучение в школах паллиативного пациента Подмосковья прошли более 100 человек, учреждения работают под руководством Координационного центра паллиативной медпомощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Школы работают в 11 городских округах, там проводится бесплатное обучение родственников паллиативных пациентов уходу за больными, при желании школы могут посещать соцработники.

«Как правило, паллиативные пациенты нуждаются в регулярном уходе. Благодаря работе таких школ, мы можем помочь родственникам создать дома комфортные условия для паллиативного больного, обучить основам ухода», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Учреждения функционируют в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской, Луховицкой, Клинской, Химкинской, Красногорской и Солнечногорской больницах. Планируется, что в 2024 году они появятся во всех муниципалитетах. Обучение в школах проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Узнать другие подробности можно здесь.

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