Свыше трех тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе губернаторские карусели в Московской области посетили почти 3,5 тысячи человек, сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что самой посещаемой стала карусель в парке «Скитские пруды» в городском округе Сергиев Посад, она собрала 835 посетителей. В пятерку лидеров также вошли карусели в Детском сквере Домодедово, Центральном городском парке города Ногинска, Городском парке города Одинцово и Городском парке города Волоколамска. Напомним, что всего в регионе по программе губернатор установлены восемь аттракционов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.