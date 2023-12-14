Свыше трех тысяч человек прокатились на губернаторских каруселях в Подмосковье за неделю

На минувшей неделе на каруселях, установленных по губернаторской программе в подмосковных парках и на общественных территориях региона, прокатились свыше трех тысяч человек.

Самой посещаемой стала карусель в Центральном парке Ногинска. Ее посетили девятьсот человек, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В ведомстве добавили, что на карусели в Сергиевом Посаде прокатилось четыреста человек, а на карусели в Волоколамске — триста гостей и жителей Подмосковья.

Все губернаторские карусели бесплатны для посещения. В парках, где установлены такие аттракционы, созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье». Там установлены новогодние елки с гирляндами и оборудованы катки, а также открыты палатки с чаем и сладостями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья поучаствовать в премии «Мы рядом. Доброе дело».