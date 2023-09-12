Свыше трехсот аварийных деревьев убрали в лесах Московской области в августе
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В августе с территории лесного фонда Московской области убрали 344 аварийных дерева, рубку проводят в защитных лесах на расстоянии не более 100 метров от границ населенных пунктов. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.
«В рубку были назначены аварийные деревья, информацию о которых граждане направили через Центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комитета лесного хозяйства», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, работы проводили сотрудники филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядных организаций. Наибольшее число деревьев убрали с территории Подольского, Дмитровского и Ступинского лесничеств. В общей сложности до конца года в регионе уберут более 5,2 тысячи аварийных деревьев.