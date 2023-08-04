Свыше трехсот автобусов Мострансавто будут работать в Подмосковье в рамках форума «Армия–2023»

Более 300 автобусов Мострансавто выделят для участия в транспортной работе на IX Международном военно-техническом форуме «Армия–2023», сообщили в областном Минтрансе.

Перевозить участников и гостей мероприятия будут свыше 150 водителей компании. До начала форума, который пройдет в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», еще 10 дней, но уже с воскресенья Мострансавто начнет перевозки организаторов, специалистов технических служб, сферы обслуживания и так далее, уточнили в министерстве.

Отметим, что все автобусы перед выходом на маршруты пройдут предрейсовую проверку, водителям также проведут инструктаж по безопасности и соблюдению ПДД.