Свыше трехсот услуг доступно жителям Подмосковья на региональном портале

В настоящее время жителям Подмосковья доступно более трехсот услуг на региональном портале, сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.

Региональный портал работает в Московской области уже более одиннадцати лет. За это время в «цифру» перевели 304 услуги и сервиса, порядка тридцати из них — в этом году.

В ведомстве отметили, что в первую очередь в электронный вид переводятся социально значимые услуги. Помимо этого, ряд онлайн-услуг постоянно дорабатываются и обновляются, в том числе в них внедряются сервисы автозаполнения и подсказки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о самых актуальных для жителей региона вопросах.