Свыше тридцати детских площадок модернизируют в Коломне до конца года

Свыше тридцати детских площадок планируют модернизировать в Коломне до конца текущего года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, в муниципалитете обновят сразу пять губернаторских площадок, которые расположены в городе Озеры, селе Непецино, поселке Радужный и в Коломне.

Кроме того, во дворе дома под номером 101 на улице Ленина уже установили современный игровой городок. Для малышей там оборудовали качели и горку, а для детей постарше — спортивный уголок.

Работы почти завершены, они прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчику осталось только восстановить газонное покрытие, закрепить ограждение и информационный щит, а также навести порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе введут свыше двадцати спортивных объектов.