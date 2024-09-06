Свыше тридцати детских площадок модернизируют в Коломне до конца года
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Коломна]
Свыше тридцати детских площадок планируют модернизировать в Коломне до конца текущего года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Так, в муниципалитете обновят сразу пять губернаторских площадок, которые расположены в городе Озеры, селе Непецино, поселке Радужный и в Коломне.
Кроме того, во дворе дома под номером 101 на улице Ленина уже установили современный игровой городок. Для малышей там оборудовали качели и горку, а для детей постарше — спортивный уголок.
Работы почти завершены, они прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчику осталось только восстановить газонное покрытие, закрепить ограждение и информационный щит, а также навести порядок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе введут свыше двадцати спортивных объектов.