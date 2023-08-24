Свыше тридцати тысяч вакансий в сфере производства и металлообработки доступны в Подмосковье

Более 34 вакансий в сфере производства и металлообработки доступны для жителей Московской области на портале «Работа в России», сообщили в областном Минсоцразвития.

В сообщении уточнили, что в этой сфере наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Так, например, крупные предприятия в регионе ищут токарей, фрезеровщиков, электросварщиков и шлифовщиков, средняя зарплата которых превышает 60 тысяч рублей в месяц. Отметим, что граждане также могут пройти переобучение на новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.