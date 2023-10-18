Свыше тринадцати тысяч пенсионеров и ветеранов обеспечили бесплатным зубопротезированием в Подмосковье

С начала этого года бесплатными зубными протезами в Московской области обеспечили более 13,5 тысячи льготных категорий граждан — ветеранов и пенсионеров, сообщили в областном Минсоцразвития. Общая сумма за услуги превысила 260 миллионов рублей.

«Для получения данной медицинской услуги пенсионерам и ветеранам труда достаточно просто посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в социальную защиту», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что в регионе упростили получение этой услуги. Теперь льготникам не нужно брать бумажную справку из стоматологической поликлиники и прикреплять ее при подаче заявления на региональном портале госуслуг, чтобы получить бесплатное зубопротезирование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.