Свыше тысячи дефектов в содержании территорий Подмосковья выявили за три выходных дня
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья зафиксировали почти 1,3 тысячи недостатков в городских округах области за минувшие длинные выходные. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Больше всего вопросов выходного дня было к отсутствию покоса — 154 дефекта. Смет на внутриквартальных проездах отмечен в 122 случаях, а мусор на зеленых насаждениях в 102 точках», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, больше всего замечаний обнаружили в Химках и Воскресенске.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил граждан с Днем России.