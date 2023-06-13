Свыше тысячи дефектов в содержании территорий Подмосковья выявили за три выходных дня

«Больше всего вопросов выходного дня было к отсутствию покоса — 154 дефекта. Смет на внутриквартальных проездах отмечен в 122 случаях, а мусор на зеленых насаждениях в 102 точках», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.