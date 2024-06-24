Свыше тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные

За выходные свое здоровье в парках Подмосковья проверили 1,3 тысячи человек, акцию провели в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Лобне, Наро-Фоминске и других округах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. С начала лета возможностью воспользовались уже почти 3,3 тысячи жителей.