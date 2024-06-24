Свыше тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
За выходные свое здоровье в парках Подмосковья проверили 1,3 тысячи человек, акцию провели в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Лобне, Наро-Фоминске и других округах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. С начала лета возможностью воспользовались уже почти 3,3 тысячи жителей.
«Благодаря такой акции, все желающие могут проверить свое здоровье на свежем воздухе без посещения поликлиники», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве уточнили, что в случае выявлении патологий в ходе осмотра в парках пациентов направили в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами обследования жители смогут ознакомиться здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.