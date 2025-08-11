Свыше тысячи звонков поступило на номер 122 в Рязанской области за прошлый месяц

В июле 2025 года единый номер 122 в Рязанской области принял более тысячи звонков от жителей региона. Согласно данным Центра информационных технологий, большинство обращений — 756 — касались медицинской помощи: записи к врачам и вызова специалистов на дом. Об этом сообщает издание 7info.

Особый интерес вызвала тема военной службы. 267 звонков были посвящены вопросам контрактной службы и частичной мобилизации. При этом лишь одно обращение затронуло сферу образования.

Единый контактный центр, работающий на базе ЦИТ, продолжает принимать звонки по наиболее актуальным для жителей вопросам, оперативно предоставляя необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья за 10 лет обратились в Систему-112 более 102 млн раз.