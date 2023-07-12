Свыше восьмисот активистов отделения РСО в Подмосковье отправились на трудовые смены по всей России

В середине мая в Подмосковье открыли летний трудовой семестр, на трудовые смены в разные уголки России сейчас отправились уже 800 активистов, сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций. Еще порядка 1,5 тысячи студентов присоединятся к ним в ближайшее время.

«Юноши и девушки трудоустроены по самым разным направлениям: педагогическое, строительное, сервисное, сельскохозяйственное, направление проводников и отряды приемных комиссий университетов. Члены регионального движения работают на предприятиях как регионального, так и всероссийского уровня», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

По ее словам, вскоре активисты отправятся в Мариуполь, где будет сформирован Всероссийский студенческий строительный отряд для благоустройства социально-значимых объектов.

Студенты из строительного отряда, который был основан на базе Технологического Университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова, уже находятся на межрегиональной студенческой стройке «Космодром «Восточный» в Амурской области. Там они помогут сотрудникам предприятия при проведении строительно-монтажных работ.

«Наши студенты строят историю. Много лет назад наши прадеды строили БАМ, а сейчас члены движения будут строить космодром», — отметил руководитель студенческих отрядов региона Павел Ковалев.

Подмосковные активисты будут также работать вожатыми в местных лагерях и детских центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма, благоустраивать территории городков на газонефтяных месторождениях в Ямало-Ненецком Автономного округа и не только.