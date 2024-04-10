Сыгравший Вована в «Реальных пацанах» актер стал отцом в Щелкове

Актер Владимир Селиванов, прославившийся после роли Вована в комедийном сериале «Реальные пацаны», снова стал отцом. Сын родился в Щелковском перинатальном центре.

Владимир и Александра Селивановы стали родителями 10 апреля в Щелково. В округ пара приехала целенаправленно из Москвы ради программы «Мягкие роды в ЩПЦ». Супруга подарила актеру сына весом 3 240 грамм и ростом 52 см, которого назвали Кирилл. Селивановы поблагодарили врачей роддома за теплый и профессиональный прием.

«Хочется поблагодарить Щелковский перинатальный центр за то счастье, которое у нас случилось в стенах этого роддома. Нам очень понравилось здесь, уютно, современно. Такая забота и радушие — за это низкий поклон», — сказал Владимир Селиванов.

Для актера это уже второй ребенок. У него также есть дочь Ева от первого брака.

Глава г.о. Щелково Андрей Булгаков напомнил, что это не первый случай, когда звезды театра и кино становятся родителями. Современный перинатальный центр выбирают многие будущие мамы и папы, причем не только из округа.

«Щелковский перинатальный центр — наше уникальное учреждение. Высокая квалификация щелковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. Нашим врачам доверяют женщины со всего Подмосковья, Москвы, соседних регионов и даже из-за рубежа. В прошлом году известный актер Александр Носик впервые стал отцом у нас в Щелково», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Напомним, что с начала года в Щелково на свет появились 1527 малышей.