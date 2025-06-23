Сыгравший Вована в «Реальных пацанах» актер уехал из России, забрав жену

Актер Владимир Селиванов, знакомый миллионам как Вован из «Реальных пацанов», вместе с женой Алексой оказались в эпицентре нового остросюжетного шоу ТНТ «Большой куш. Бангкок». Об этом сообщает URA.RU.

Пара входит в число 12 звездных дуэтов, сражающихся за главный приз — 10 миллионов рублей. Съемки проходят в экзотическом Таиланде, где отдых быстро превратился в напряженную психологическую битву. Для участников это не только способ выиграть деньги, но и проверить на прочность брак и дружбу.

Селиванов признается, что атмосфера игры напоминает «детектор лжи в тропиках». Участники сразу погрузились в водоворот интриг: ночные переговоры в отеле, тайные коалиции и постоянные подозрения.

«Это вносило в мысли некий сумбур. По началу мы вообще не спали ночами, привыкали к атмосфере недоверия. Все время жили в обсуждениях, кто из пар нас обманывает, а кто нет, кто крыса, а кто играет честно», — передает слова актера пресс-служба ТНТ.

Алекса, впервые участвующая в таком шоу, сравнивает шоу с браком под прицелом камер. Вместо романтических прогулок по пляжам — стратегические совещания и попытки разгадать планы конкурентов.

Ведущими стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля, которые добавили шоу изюминку, показав, как отдых в раю может стать адской гонкой за миллионами.

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