Сын альпинистки Наговициной умоляет власти спасти его мать

Через соцсети Михаил Наговицын обратился с просьбой о помощи к Генеральному прокурору Игорю Краснову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу РФ в Кыргызстане Николаю Удовиченко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В своем обращении он подчеркнул, что его мать — опытная альпинистка, имеющая второй спортивный разряд, и отличается крепким здоровьем и прекрасной физической подготовкой. По словам мужчины, спустя неделю после происшествия с помощью дрона удалось зафиксировать, что Наталья находится в сознании.

Наговицын акцентировал внимание на срочности ситуации, указав, что благоприятное окно для спасения, обусловленное погодными условиями, может продлиться лишь около 48 часов.

«Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», — добавил сын Наговициной.

Ранее сообщалось о том, что Эвакуацию российской альпинистки Наговицыной с пика Победы отложили до 2026 года.