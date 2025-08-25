Тело российской альпинистки Наговицыной останется на пике Победы минимум до весны

Итальянская спасательная команда, ранее обещавшая эвакуировать с пика Победы тело российской альпинистки Натальи Наговицыной и останки своего соотечественника, покинула Киргизию, пишет Mash.

Отмечается, что спасатели планировали предпринять дополнительный вылет для проведения операции, однако в итоге приняли решение не осуществлять его и вернулись на родину.

Тело застрявшей в горном массиве на высоте более 7 тыс. м Наговицыной останется там как минимум до весны. По словам специалистов, сезон высокогорных восхождений в 2025 году официально завершен, а поиски палатки альпинистки смогут возобновиться не ранее 2026 года.

Незадолго до отъезда итальянской спасательной группы были получены кадры, демонстрирующие последнюю попытку спасения. На записи видно, как группа спасателей на высоте 6,1 тыс. м пробивается сквозь снежную бурю к месту нахождения альпинистки.

