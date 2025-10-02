Сын чуть не откусил матери сосок во время кормления

Молодая американка получила серьезную травму во время кормления грудью своего маленького сына. Полуторагодовалый ребенок неожиданно укусил мать за сосок. Об этом сообщает People.

В США 22-летняя Ребекка Конклин кормила своего засыпающего сына, но тот резко сжал челюсти. Отодвинув ребенка, женщина обнаружила кровавые следы на его подбородке. А ее сосок при этом буквально висел на волоске.

Пострадавшая отметила, что несмотря на масштаб травмы, не испытывала болевых ощущений в момент происшествия. В медицинском учреждении ей объяснили, что рана заживет самостоятельно. Врачи ограничились рекомендациями по использованию пластыря, антисептических средств и заживляющей мази.

Этот случай вынудил женщину досрочно завершить процесс грудного вскармливания. Несмотря на пережитый инцидент, Ребекка не сожалеет о своем опыте и планирует кормить грудью будущих детей.

