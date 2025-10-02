Сын чуть не откусил матери сосок во время кормления
People: в США малыш прокусил до крови материнскую грудь
Фото: [Медиасток.рф]
Молодая американка получила серьезную травму во время кормления грудью своего маленького сына. Полуторагодовалый ребенок неожиданно укусил мать за сосок. Об этом сообщает People.
В США 22-летняя Ребекка Конклин кормила своего засыпающего сына, но тот резко сжал челюсти. Отодвинув ребенка, женщина обнаружила кровавые следы на его подбородке. А ее сосок при этом буквально висел на волоске.
Пострадавшая отметила, что несмотря на масштаб травмы, не испытывала болевых ощущений в момент происшествия. В медицинском учреждении ей объяснили, что рана заживет самостоятельно. Врачи ограничились рекомендациями по использованию пластыря, антисептических средств и заживляющей мази.
Этот случай вынудил женщину досрочно завершить процесс грудного вскармливания. Несмотря на пережитый инцидент, Ребекка не сожалеет о своем опыте и планирует кормить грудью будущих детей.
