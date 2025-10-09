Сын фигуриста Плющенко попал в аварию

Сын известного фигуриста Евгения Плющенко оказался участником дорожного инцидента. Авария с его автомобилем BMW уже полгода не находит разрешения, а дело было закрыто из-за давности срока. Об этом сообщает URA.RU , ссылаясь на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно информации источника, 18-летний Егор столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого была женщина по имени Екатерина. Происшествие случилось в момент, когда она пыталась перестроиться в соседний ряд. Оба участника отказались признавать свою вину в случившемся.

Пострадавшая женщина утверждает, что расследование затягивалось, а в конце июня дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Страховая компания признала вину обоюдной и выплатила только половину суммы, необходимой для ремонта ее машины. Екатерина до сих пор не может отремонтировать свой автомобиль, ожидая возможной судебной экспертизы.

