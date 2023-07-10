Сын Михаила Ефремова пережил трепанацию после своего падения из окна

Как сообщает портал «Дни.ру» , состояние актера все еще остается тяжелым. Врачи прилагают все усилия для того, чтобы он наконец восстановился.

Актер Николай Ефремов в конце прошлого месяца выпал из окна, расположенного на третьем этаже дома. В результате этого он получил множество травм и переломов.

Медиками, что проводили ему операцию, было обнаружено уплотнение в лобной доле черепа Николая Ефремова. Это стало известно благодаря данным, опубликованным в соцсетях.

Для того, чтобы предотвратить возникновение нарушений поступления кислорода в мозг, было принято решение провести трепанацию. Так называется процедура, которая требует грубого хирургического вмешательства. В ходе нее живому человеку в его черепе проделывают отверстие.

Помимо этого, для очистки раны, врачи установили актеру проточно-промывную систему. Хоть состояние Николая Ефремова оценивается как тяжелое, близкие и фанаты всячески поддерживают его, надеясь на скорейшее выздоровление.